سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 30-7-2022 في البنوك المصرية

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر بشكل يومي، ويرجع ذلك إلى أنَّه أعلى عملة أجنبية مقابل الجنيه المصري، كما أنَّ العاملين المصريين في الكويت وذويهم يحرصون على معرفة قيمة العملة، حتى يستطيعون حساب قيمة ما يملكون من أموال.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 30 يوليو من عام 2022، التي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي، في بنك مصر اليوم الجمعة 29 يوليو 2022، نحو 59.39 جنيه للشراء مقابل 61.82 جنيه للعمليات البيع، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الجمعة، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، داخل لبنك التجاري الدولي 59.64 جنيه للشراء، مقابل 61.76 جنيه للعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوم السبت، نحو 59.16 جنيه للشراء، مقابل 61.68 جنيه لعمليات البيع، بحسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي، ضمن معاملات البنك المركزي، اليوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، إلى نحو 61.22 جنيه للشراء مقابل 61.74 جنيه لعمليات البيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية، اليوم السبت، 57.64 جنيه للشراء مقابل 61.81 جنيه لعمليات البيع، وفق آخر ما أعلنه البنك عبر موقعه الإلكتروني.