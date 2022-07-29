سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 29-7-2022 في البنوك المصرية

بشكل يومي وعلى مدار الساعة، تنشر البنوك أسعار العملات المختلفة حسب التغيرات التي تشهدها الأسواق المصرفية، لإطلاع المهتمين على أسعار العملات المختلفة، ومن بينها سعر الدينار الكويتي اليوم.

واليوم الجمعة الموافق 28 يوليو 2022، تستعرض بوابة «الوطن»، في التقرير التالي، ضمن الخدمات المقدمة للقارئ يوميا، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك الخاصة والحكومية.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوم الجمعة، نحو 59.16 جنيه للشراء، مقابل 61.68 جنيه لعمليات البيع، بحسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي، ضمن معاملات البنك المركزي، اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022، إلى نحو 61.22 جنيه للشراء مقابل 61.74 جنيه لعمليات البيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، داخل لبنك التجاري الدولي 59.64 جنيه للشراء، مقابل 61.76 جنيه للعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية، اليوم الجمعة، 57.64 جنيه للشراء مقابل 61.81 جنيه لعمليات البيع، وفق آخر ما أعلنه البنك عبر موقعه الإلكتروني.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي، في بنك مصر اليوم الجمعة 29 يوليو 2022، نحو 59.39 جنيه للشراء مقابل 61.82 جنيه للعمليات البيع، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الجمعة، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.