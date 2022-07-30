سعر اليورو اليوم السبت 30-7-2022 في البنوك المصرية

أصدَرت من بنوك الإسكندرية والأهلي ومصر أسعار العملات الورقية في البنوك المصرية الحكومية والخاصة التي تحدثها بشكل يومي، إذ تحظى العملات على بحث كثيرة من المواطنين عبر «جوجل» لمعرفة أسعارها مقابل الجنيه المصري، ومن أبرزها عملة الاتحاد الأوروبي وهي سعر اليورو اليوم وكذلك الدولار الأمريكي.

ووفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 30 يوليو 2022، تستعرض «الوطن» سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس وبنك الإسكندرية، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في المصرف المتحد

في المصرف المتحد، سجلت عملة اليورو نحو 19.44 جنيه للبيع و19.24 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجلت عملة اليورو في بنك مصر نحو 19.29 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع وفق الموقع الرسمي للبنك، وآخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 19.15 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.01 جنيه لعمليات الشراء و19.27 جنيه للبيع، كما سجل اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيه لعمليات الشراء و19.29 جنيه للبيع، وأخيرا سجل قيمة وسعر اليورو في بنك الإسكندرية، نحو 19.09 جنيه لعمليات الشراء و19.29 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر والأهلي

وعن قيمة بيع وشراء العملة الأمريكية، فسجل اليوم السبت سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 18.89 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وجاء سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 30 يوليو.

سعر الدولار في البنك المركزي

وأخيرًا وصل سعر العملة الأمريكية في البنك المركزي المسؤول عن القطاع المصرفي والمعاملات المالية نحو 18.88 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.