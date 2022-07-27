سعر اليورو اليوم الأربعاء 27-7-2022 في البنوك المصرية

اختلفت أسعار اليورو في البنوك المختلفة وفق تعاملات صباح اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو، ويهتم عدد كبير من المواطنين والمستثمرين بمتابعة سعر العملة الأوروبية في البنوك مقابل الجنيه المصري بشكل مستمر فهو من أبرز الأوراق النقدية التي تشهد عمليات بحث كبيرة.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر سعر اليورو في بنك مصر والأهلي والإسكندرية والبنك التجاري الدولي، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 19.11 جنيه لعمليات الشراء و19.42 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو اليوم نحو 19.12 جنيه لعمليات الشراء و19.44 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء 27 يوليو الحالي، كما سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، نحو 19.24 جنيه لعمليات الشراء و19.44 جنيه للبيع، وفق بداية تعاملات اليوم.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وسجل سعر عملة اليورو بالمصرف المتحد 19.44 جنيه للبيع و19.24 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر سجلت العملة الأوربية 19.29 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع وفق الموقع الرسمي لبنك مصر، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري المسؤول عن المعاملات المالية في مصر نحو 19.33 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع، وذلك في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 يوليو، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 18.88 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، بلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية نحو 18.87 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وفق موقع البنك، ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.97 جنيه للبيع و18.87 جنيه للشراء.