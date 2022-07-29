سعر اليورو اليوم الجمعة 29-7-2022 في البنوك المصرية

تختلف أسعار العملات في البنوك المصرية الحكومية والخاصة بشكل يومي، وتشهد العملات عمليات بحث كثيرة من المواطنين عبر «جوجل» لمعرفة أسعارها مقابل الجنيه المصري، ومن أبرزها سعر اليورو اليوم.

ووفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 29 يوليو 2022، تستعرض «الوطن» سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس وبنك الإسكندرية، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 19.15 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي 19.01 جنيه لعمليات الشراء و19.27 جنيه للبيع، كما سجل اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيه لعمليات الشراء و19.29 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، نحو 19.09 جنيه لعمليات الشراء و19.29 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجلت عملة اليورو نحو 19.44 جنيه للبيع و19.24 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجلت عملة اليورو في بنك مصر نحو 19.29 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع وفق الموقع الرسمي للبنك، وآخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.