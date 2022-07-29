سعر الدولار اليوم الجمعة 29-7-2022 في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اختلافات في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وفق آخر تحديث ورد قبل اليوم الجمعة 29 يوليو الحالي، ويهتم المواطنون بمتابعة أسعار العملات المختلفة سواء كان الدولار أو اليورو أو الريال السعودي أو الجنيه الاسترليني وغيرها، ولكن الدولار يشهد اهتماما خاصا لأهميته وتأثيره على الاقتصاد.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها للقراء، سعر الدولار اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 في البنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك قناة السويس.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 18.89 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وجاء سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي المسئول عن القطاع المصرفي والمعاملات المالية نحو 18.88 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 18.87 جنيه للبيع و18.97 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.87 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.91 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

جدير بالذكر أن مؤشر الدولار ضعف إلى ما دون 106.5 أمس الخميس، مقتربًا قليلا من أدنى مستوياته في شهر تقريبًا، وذلك بعد قرار رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في حركة متوقعة على نطاق واسع.