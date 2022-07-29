«المرافق» تدعو رجال أعمال البحرين للاستثمار في مصر: مناخ مستقر وآمن

أكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق، دور المشروعات العملاقة في توفير فرص العمل والمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الصناعة هي عصب الاقتصاد، ومحركه الأساسي، مُثمنا تلك النهضة الصناعية في مصر، داعيًا المستثمرين البحرينيين الى الاستثمار في مصر حيث يتوفر مناخ الاستثمار المتميز.

شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

جاء ذلك خلال زيارته لمجمع شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بالبحرين اليوم، حيث كان في استقباله قيادة وعمال الشركة برئاسة ياسر عبدالرحيم العباسي رئيس الشركة، وأشاد فؤاد بالإدارة المتميزة لشركة البتروكيماويات والحوار المجتمعي بين الإدارة والعمال، والذي كان له بالغ الأثر في النهوض بالشركة وتطويرها بشكل مستمر لتصبح واحدة من القلاع الصناعية والاقتصادية في المملكة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اللقاءات التي قام بها رئيس النقابة العامة خلال هذه الأيام، على رأس وفد نقابة المرافق للاتحاد الحر لنقابات العمال في البحرين برئاسة يعقوب يوسف، حيث ضم الوفد العمالي المصري أحمد فهمي النائب الأول لرئيس النقابة العامة، ورضا إبراهيم آلدغيدي أمين الصندوق، وحمدي عرابي مدير الشئون العربية.

لقاء وزير العمل البحريني

وكان الوفد العمالي المصري، التقى وزير العمل البحريني جميل بن حميدان، وكذلك قيادات الإتحاد الحر لنقابات العمال في البحرين بقيادة يعقوب يوسف وأسامة سلمان، وجرى توقيع بروتكولات واتفاقات بشأن التنسيق والعمل المشترك، ونقل هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، لقيادات البحرين ما تتمتع به مصر الآن من برامج الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها البسطاء ومحدودي الدخل خاصة العمال.

كما أوضح فؤاد دور النقابات العمالية في عملية التنمية مشيدا بعمق العلاقات العمالية بين عمال مصر والبحرين كل في المجالات والتخصصات.