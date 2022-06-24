محافظ أسيوط يشدد على سرعة إنهاء تشطيبات مركز معلومات شبكة المرافق

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية للمقر الجديد لمركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية بحي غرب في أقرب وقت ممكن، الذى يعتبر أول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة «رقمية وورقية»، من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية «تحتية وفوقية»، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط بمحمد بشير رئيس حي غرب ورئيس مركز المعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية، والمهندسة رانيا مجدي نائب رئيس مركز المعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة، والمهندس عصام عبدالظاهر مصطفى وكيل مديرية الإسكان بأسيوط ومقاول المبنى.

تشديدات بسرعة إنهاء الأعمال

وشدد محافظ أسيوط على سرعة نهو أعمال التشطيبات النهائية وفرش المبنى وتسليم المقر ليبدأ العمل به في أسرع وقت ممكن لتقديم الخدمات للمواطنين والشركات بطريقة سهلة وميسرة، لافتاً إلى التعاون مع هيئات ومؤسسات حكومية وغير حكومية، حيث تم توريد عدد من الأجهزة من بينها «رادار أرضي بعمق 8 أمتار، والرفع المساحي، وكشف أغطية معدنية، تحديد مسارات كابلات» من الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى أجهزة حاسب آلي وأخرى مكتبية، مضيفا أن المحافظة ستقوم بدعم وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة تمهيدا لتشغيل المركز.

مناقشة بنود التسعيرة المقترحة للخدمات المقدمة

وقال محمد بشير إن الاجتماع تضمن مناقشة بنود التسعيرة المقترحة للخدمات المقدمة من مركز شبكات المرافق والبنية الأساسية، تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة المركز واستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لإقرارها رسميا من خلال المجلس التنفيذي للمحافظة.

وأشاد «بشير» باهتمام محافظ أسيوط بهذا الملف الهام، وهو ما يظهر جليا في الدعم الذي يقدمه والإجراءات التي تم تنفيذها وتفعيلها خلال الفترة الماضية لتفعيل وتشغيل المركز، من بينها تخصيص مقر للمركز بمبنى حي غرب الجديد الجاري تشطيبه والانتهاء منه بمنطقة الخضرية بالقرار رقم 8 لسنة 2020، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 3 ملايين جنيه مقدمة كمنحة من وزارة التعاون الدولي وغيرها من الإجراءات، فضلاً عن زياراته وتفقده للمبنى وحضوره للمرحلة الأولى من التدريب الميداني للعاملين بالمركز.

مركز معلومات شبكات المرافق

وأوضحت المهندسة رانيا مجدي أن مركز معلومات شبكات المرافق يساعد في إمداد مخططات المحافظة والمراكز والمكاتب الاستشارية والهندسية وهيئات المرافق والقيادات التنفيذية بالبيانات الدقيقة والمعلومات وخرائط مرافق تحت الأرض ومخطط عام للأعمال الانشائية ومشروعات البنية الأساسية مثل «الكهرباء، الغاز الطبيعي، التليفونات، المياه، الصرف الصحي»، على مستوى المحافظة، والتحديث المستمر لها باستخدام أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية، وذلك للحد من أعمال الحفر العشوائي للشوارع والميادين والحفاظ على المرافق تحت الأرض، وإصدار تراخيص الحفر الفنية ومعاونة المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع بالمحافظة وهيئات وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى عن طريق فرق ومجموعات العمل الميداني.