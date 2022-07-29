حقيقة صدور قرار بمنح الخميس 4 أغسطس 2022 إجازة رسمية.. الحكومة توضح

يتساءل الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة صدور قرار بمنح الخميس 4 أغسطس 2022، كإجازة رسمية، وذلك تزامنا مع حلول رأس السنة الهجرية غدا السبت الموافق 30 يوليو 2022، وهو اليوم الذي يُمنح كإجازة رسمية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018، بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُمنح كإجازة رسمية.

حقيقة صدور قرار بمنح الخميس 4 أغسطس 2022 كإجازة رسمية

وصدر أكثر من قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الفترة الماضية، بترحيل أكثر من إجازة رسمية من منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، ما دفع البعض للتساؤل بشأن حقيقة صدور قرار بمنح الخميس 4 أغسطس 2022 كإجازة رسمية، بالقياس على ترحيل إجازات سابقة ليوم الخميس.

وأوضحت مصادر حكومية، لـ«الوطن»، أن يوم الإجازة الرسمية في يوم رأس السنة الهجرية لذا العام، هو غداً السبت الموافق 30 يوليو 2022، وذلك بموجب القرارات الرسمية الصادرة في هذا الصدد، ولم يصدر قرار بترحيل الإجازة لتصبح يوم الخميس 4 أغسطس 2022.

إجازة رأس السنة الهجرية: السبت 30 يوليو للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

كانت الجريدة الرسمية للبلاد، قد نشرت في عددها الصادر يوم 24 يوليو الماضي برقم «29 مكرر»، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 2641 لسنة 2022، بشأن إجازة رأس السنة الهجرية لهذا العام، والتي تضمنت منح غداً السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وأوضحت المصادر، أن يوم الإجازة الرسمية يصدر بشأنه قرار رسمي من المسؤول المختص، سواء رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للوزارات، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والمصالح الحكومية، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع العام، أو وزير القوى العاملة فيما يخص القطاع الخاص، إلا في حالة تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء شركات القطاع الخاص.

ويضم قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجازة رأس السنة الهجرية هذا العام القطاع الخاص، لتكون إجازة رأس السنة الهجرية هذا العام بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي، وشركات القطاع الخاص هو السبت الموافق 30 يوليو 2022، وليس الخميس 4 أغسطس 2022، كما قد يتصور البعض.