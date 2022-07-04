كلمة «باريس» تجمع عمرو دياب ورامي صبري من جديد

يستعد كل من الفنان عمرو دياب، والفنان رامي صبري، لاستخدام كلمة باريس في أغنيتين جديدتين، إذ نشر «دياب» منذ قليل، بوستر أغنيته الجديدة التي أطلق عليها اسم «باريس»، بينما أعلن «صبري»، عن أغنيته الجديدة «إنتي جنان» والتي تتضمن كلمة «باريس».

كلمة أغنية «إنتي جنان» لرامي صبري

وجاءت كلمات أغنية «إنتي جنان»، لرامي صبري كالتالي:

إنتي في الشتا باريس أوروبا

مودك أحلى من المالديف وأوروبا

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تجمع رامي صبري وعمرو دياب، في أغنية واحدة، حيث شهد العام الماضي خلافا بين «صبري»، وصناع أغنية شكرا التي طرحها عمرو دياب وهما الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي.

رامي صبري يشدو باسم «باريس» في أغنيته الجديدة

واتهم رامي صبري، تامر حسين وعزيز الشافعي، بعرض أغنية «شكرا» عليه في البداية ثم اعطاؤها للفنان عمرو دياب.

وكان عمرو دياب، قد طرح الأسبوع الماضي، أغنية «اللوك الجديد»، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع محمد حمدي، وميكساج وماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو محسن، وجاء مطلع الغنية كالتالي:

ده اللوك الجديد ده إيه ده ولا

احلوينا أوي الله

لو هتفضل ع النظام ده لا لا

كده كتير حبيبي

إيه تجنني عملتك إيه

بتسحرني يابن الايه

ولعبت يا نهار طلة

كل مرة أشوفك برج عقلي بيطير

طب معقول في كده يانهار أبيض

حد كل ماده بيحلى أزيد وأزيد

سيبك من الكلام ده تعالى هنا أفيد.