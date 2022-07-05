الكنيسة الإنجيلية تهنئ محافظ بني سويف بعيد الأضحى المبارك

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، القس أكرم ناجي يوسف، عضو المجلس الإنجيلي العام لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في حضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف.

ورحب محافظ بني سويف بالوفد الكنسي، مؤكداً أن مصر ستظل نموذجاً فريداً في تماسك النسيج الوطني بكل مفرداته ومكوناته، ومازال وسيظل النموذج المصري متميزاً في قوته ووحدته، حتى أضحى محط إعجاب العالم وحصناً منيعاً ضد كل من تسول له نفسه أن يحاول أية محاولة يائسة للنيل من تماسك ووحدة المجتمع المصري الأصيل.

نسيج واحد

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجسد معاني وقيم المحبة والمودة بين كافة أطياف المجتمع المصري، مشيداً بالحرص المشترك والتضامن الواضح في الأفراح وفي مختلف المناسبات من كل المصريين.

وأكد المحافظ، أن هذه الفترة من عمر الوطن تعاظم فيها هذا النموذج الوطني في ظل قيادة سياسية واعية وحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد نموذجا لإرساء وترسيخ المواطنة وزيادة الشعور بقيم الانتماء لوطن واحد.

أكرم ناجي: «الأضحى» عيد لكل المصريين

من جانبه، تقدم القس أكرم ناجي بخالص التهاني للمحافظ وأبناء بني سويف بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً على أن العيد هو عيد لكل المصريين، حيث أن الأعياد كلها تجمع المصرين على الحب والمودة والسعادة.

وقال «ناجي»، إن كل مناسبة سعيدة يمر بها الوطن وكل مشروع جديد وخطوة تنموية منفذة أو قادمة، هي عيد لكل المصرين، مشيراً إلى ما تشهده بني سويف بصفة خاصة من تطوير ومشروعات في كل المجالات والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كل ذلك يضيف الى سعادتنا بالعيد.

وفى ختام اللقاء، حرص الوفد الكنسي على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، في أجواء سادت فيها البهجة وتبادل التهاني بهذه المناسبة الكريمة.