خبير مناخي عن السيول في الإمارات: بسبب عدم اتزان درجات الحرارة

السيول في الإمارات، دخلت يومها الثالث، وأحدثت أضرارا بالممتلكات في الدولة، فضلاً عن محاصرة بعض الأشخاص في منازلهم حتى نجحت الفرق المعنية في إنقاذهم خلال وقت قياسي، التزاما بسلسلة إجراءات عاجلة على أكثر من صعيد اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات الأمطار والسيول التي شهدتها عدد من مناطق البلاد.

الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارات أدت إلى جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة في إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية بالدولة، وتم تشكيل لجنة لحصر الأضرار، واتخاذ قرار بالعمل عن بعد ليومي الخميس والجمعة في المناطق المتضررة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، حسبما أفادت وكالة الأبناء الإماراتية.

السيول في الإمارات

تشتهر الإمارات العربية المتحدة بمناخها الصحراوي الذي يسجل درجات حرارة عالية في فصل الصيف، وهو ما دفع المركز الوطني للأرصاد الجوية «NCM» بإلقاء مسؤولية تغير المناخ وهطول الأمطار الغزيرة في الإمارات إلى تغير المناخ.

تعليقا على السيول في الإمارات والوضع الحالي الذي تشهده الدولة الآسيوية بعد موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد في فصل الصيف، قال الدكتور السيد صبري، استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، إن المقصود بالتغير المناخي هو حدوث ظواهر طبيعية غير متوقعة، مثل موجات شديدة الحرارة في دول أوروبية معروف عنها مناخها البارد، أو موجات برد شديد وانخفاض غير مسبوق في درجات الحرارة في بعض الدول ذات المناخ المعتدل.

عدم اتزان درجات الحرارة

وتابع صبري في حديثه لـ«الوطن»، أن الأمطار الشديدة التي تشهدها الإمارات تحولت بفعل التغير المناخي إلى أعاصير مدارية وسيول أثرت على حركة البلاد، «شدة الأمطار في التوقيت ده من السنة رغم أنه صيف ظاهرة اسمها موجات مناخية شديدة الضراوة أو شديدة الوطأة»، وهي ناتجة عن عدم اتزان درجات الحرارة، بحسب قول الخبير المناخي.

عدم وجود خسائر بالأرواح

من جهتها أعلنت الداخلية الإماراتية عدم وجود خسائر بالأرواح بسبب الأمطار الغزيرة، وهي أعلى كمية أمطار سقطت على دولة الإمارات خلال هذه الفترة من العام منذ 27 عامًا.