السيول في الإمارات.. أضرار مادية ولا خسائر بالأرواح ورفع حالة الطوارئ

أصدرت وزارة الداخلية الإماراتية، بيانا توضيحيا بشأن السيول في الإمارات التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو إصابات بالغة بسبب الأمطار والسيول، وذلك بعد تزايد عمليات البحث على السوشيال ميديا، عقب انتشار العديد من مقاطع الفيديو.

الأضرار المادية الناتجة عن السيول في الإمارات

وأشارت وزارة الداخلية الإماراتية، في بيانها مساء أمس، إلى أن أضرار السيول في الإمارات، اقتصرت فقط على الماديات، وأنه تم إخلاء 4225 شخصًا من خلال دعم 1638 عنصرًا و582 آلية ساعدوا في تلك العمليات.

من جانبها أفادت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات ، بأن كل الفرق تعمل على قدم وساق سعيًا لتوفير سبل الحماية الممكنة لجميع القاطنين في المناطق التي تأثرت من أزمة السيول في الإمارات والحالة الجوية التي ضربت البلاد، مشددة على أن سلامة الأرواح أولوية قصوى لجميع الجهات المستجيبة لديها.

جهود استباقية لمواجهة السيول في الإمارات

وعرضت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ضمن إحاطة إعلامية حول الحالة الجوية السائدة في البلاد بالإضافة إلى الجهود الاستباقية التي تقوم بها كافة أجهزة الدولة، لمواجهة السيول في الإمارات.

ووفقًا للهيئة، فأنه تم استعراض الإجراءات والتعاميم على المستوى الوطني وبالتنسيق مع المحلي وآخر المستجدات المتعلقة بالحالة الجوية السائدة، لافتة إلى أن الإمارات تعرضت إلى حالة جوية أثرت على مختلف إماراتها وصاحبتها أمطار مختلفة الشدة مما أثر على العديد من المنازل والخدمات والطرق.

وقالت الهيئة، إن جميع الجهات والفرق المعنية في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة كل من يعيش على أرض الإمارات، مشيرة إلى أنه ومن أجل دعم منظومة البنية التحتية في المناطق التي تأثرت بالحالة الجوية، شكلت الجهات المعنية فرق عمل ميدانية للتعامل الفوري مع أي آثار قد تنجم عن الحالة الجوية والسيول في الإمارات.