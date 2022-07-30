مؤشرات تصحيح الثانوية العامة 2022.. اعرف التفاصيل

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع المقبل، لتعلن النتيجة وفقًا لقواعد حددتها الوزارة أبرزرها، هي الطالب ناجح وحصل على مجموع درجات وراسب في مادتين أو أقل، يدخل امتحانات الدور الثاني، ومن يرسب في 3 مواد أو أكثر يعيد العام الدراسي في السنة الدراسية المقبلة، ومن أجل امتحانات الدور الأول يمكنه أن يدخل امتحانات الدور الثاني.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 تجري على قدم وساق، بالكنترولات وتعمل بشكل منضبط، لتصحح أوراق الامتحانات عن طريق الماسح الضوئي، دون إدخال أي عنصر بشري، لضمان وحدة التكافؤ بين الطلاب وتحقيق كل معدلات المساوة بين الطلاب.

مؤشرات الثانوية العامة 2022

ووفقًا لمؤشرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022، أوضحت تفوق طلاب شعبة العلمي علوم مقارنة بطلاب الشعبة العلمي رياضة والشعبة الأدبية، التي تؤكد المؤشرات بأنهم الأقل نسبة بين الشعب الثلاث.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستشهد تعديلًا في شكل مجاميع الطلاب، وأنه ستختفي المجاميع المبالغ فيها التي كانت تصل لـ100% وأكثر، وسبب تغيير مجاميع النتائج، هو أن امتحانات الثانوية العامة قائمة على الفهم واكتساب المهارات، وليس على التلقين والحفظ، كما هو كان المعتاد في السنوات السابقة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وبحسب تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 سيتم الإعلان عنها في بداية شهر أغسطس المقبل، ووفقًا للدور الخدمي الذي تقدمه «الوطن»، نستعرض لكم كيفية تسجيل بينات الطالب لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها من قبل بوابة "الوطن" من هنــــــــــــــــــــا، في الخطوات التالية:

- إدخال اسم الطالب رباعي.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- إدخال اسم المخافظة التي امتحن بها.

- اختيار الشعبة سواء الأدبي أم العلمي.

- كتابة البريد الالكتروني الخاص بالطالب.

- إدخال رقم التليفون.