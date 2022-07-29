نتيجة الثانوية العامة 2022.. انتهاء أعمال التصحيح وبدء رصد الدرجات

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث تم الانتهاء من أعمال تصحيح الثانوية العامة تمامًا، ويتم الآن رصد وتجميع ومراجعة درجات الطلاب، ومن ثم تحديد الأوائل في الشعبتين العلمية والأدبية، وبعد ذلك يتم اعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حتي يتثني إعلان النتيجة لجميع الطلاب.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال أيام

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 سيكون خلال أيام والمرجح يوم الخميس المقبل الموافق 4 أغسطس، لافتاً إلى أن جميع أعمال تصحيح الثانوية العامة تمت بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، تجنباً لحدوث أي أخطاء أثناء أعمال التصحيح، وكل طالب سيحصل على درجاته التى يستحقها، موضحاً أن أعمال رصد وتقدير الدرجات يتم أيضاً بشكل إلكتروني.

نتيجة الثانوية العامة 2022 اختفاء مجموع 100%

وأوضح المصدر، أن نتيجة الثانوية العامة 2022، سوف تشهد اختفاء «المجاميع المبالغ فيها 100% فأكثر»، مؤكداً أن جميع امتحانات الثانوية العامة هذا العام جاءت طبقاً لمواصفات الورقة الامتحانية، والأسئلة اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين، منوهاً إلى أن الوزارة تسعي إلى تطوير منظومة الامتحانات، لاعتمادها على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته، وليس الحفظ والتلقين، للارتقاء بمستوى الطلاب في مراحل التعليم.

كورونا لم تؤثر على إعداد نتيجة الثانوية العامة 2022

وأشار المصدر، إلى أن فيروس كورونا لم تؤثر على إعداد نتيجة الثانوية العامة 2022، مؤكداً أن الوزارة لم ترصد أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا طوال سير امتحانات الثانوية العامة بين الطلاب والقائمين على الامتحانات، وذلك بفضل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة وأمن الطلاب والمعلمين، منوهاً إلى أن جميع حالات الغش التى تم رصدها خلال امتحانات الثانوية العامة تم تحويلها إلى الشؤون القانونية بالوزارة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الغشاشين، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، حيث لا يمكن مساواة الطالب المجتهد بآخر غشاش.