بعد اتهامه بنسخ مزايا من «تيك توك».. «إنستجرام» يتراجع عن تحديثاته الأخيرة

قرر تطبيق «إنستجرام» التراجع عن بعض التحديثات الجديدة، بعد مواجهة رد فعل عنيف ومتزايد من المستخدمين، الذين يشعرون بالإحباط نظرا لأن تطبيق مشاركة الصور أصبح يشبه إلى حد كبير TikTok المنافس له.

يعرض محتوى الموصى به من الحسابات التي لا يتابعها المستخدمين

واشتكى بعض المستخدمين من أن التطبيق يعرض نسبة أكبر بكثير من المحتوى الموصى به من الحسابات التي لا يتابعونها مقابل المنشورات من أصدقائهم، ويقوم التطبيق أيضًا باختبار المنشورات بملء الشاشة، على غرار ظهور المنشورات على TikTok.

وقال تطبيق «إنستجرام»، في بيان صحفي إنه «استنادًا إلى النتائج التي توصلنا إليها وتعليقات المجتمع، فإننا نوقف مؤقتًا اختبار ملء الشاشة، حتى نتمكن من استكشاف الخيارات الأخرى، ونعمل مؤقتًا على تقليل عدد التوصيات التي تراها حتى نتمكن من تحسين جودة التحديثات».

وبحسب متحدث باسم Meta، الشركة الأم لـ Instagram، في بيان له قال «نحن ندرك أن التغييرات التي تطرأ على التطبيق ويمكن أن تكون تعديلًا، وبينما نعتقد أن إنستجرام بحاجة إلى التطور مع تغير العالم، فإننا نريد أن نأخذ الوقت الكافي للتأكد من أننا حصلنا على هذا بشكل صحيح».

«إنستجرام» على خطى «تيك توك»

مثل المنصات الاجتماعية الأخرى، حاول «إنستجرام» بشكل متزايد نسخ ميزات من TikTok في محاولة للتنافس مع منافسه سريع النمو.

في عام 2020، أطلق Instagram Reels، وهي ميزة فيديو قصير تشبه «تيك توك»، وقال المتحدث الرسمي في مقطع فيديو تم مشاركته على «إنستجرام»، حيث دافع عن التحديثات المختلفة للمنصة: «سنواصل دعم الصور، فهي جزء من تراثنا، ومع ذلك، يجب أن أكون صادقًا، أعتقد أن المزيد والمزيد من Instagram ستصبح مقاطع فيديو بمرور الوقت»، أقر بأن اختبار ميزات الفيديو بملء الشاشة ليس جيدًا بعد، وأنه تم طرحه فقط على نسبة صغيرة من المستخدمين.