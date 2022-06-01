نصائح نهال عنبر بـ«انستجرام»: إحنا في أيام تقيلة بلاش نضغط على بعض

قدمت الفنانة نهال عنبر، مجموعة من النصائح لجمهورها ومتابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، مطالبة الجميع بضرورة أن يكون لديهم مرونة في التعامل، وعدم الضغط على من حولهم، والتماس الأعذار وتجنب الظنون السيئة.

نهال عنبر: نحتاج لأشخاص مرنة في التعامل

وكتبت نهال عنبر، عبر حسابها بموقع انستجرام، قائلة: الفترة دي ما ينفعش حياتك يكون فيها أي شخص بيضغط عليك، لأن أصلًا إحنا في أيام تقيلة، إنتَ محتاج ناس مرنة جدًا في تعاملها، ناس ما بتُقفش على الواحدة وحطّاك طول الوقت تحت ضغط سواء بكلامها أو بتصرُّفاتها اللي بتضايقك.

وتدعو لضرورة التفهم والتماس الأعذار

وأضافت عضو نقابة الممثلين: إحنا محتاجين ناس تزُق معانا الأيام، ناس لما نتفق على ميعاد وما نقدرش نروحه يلتمسوا لنا ألف عذر ويقولوا مفيش مشكلة عادي وتتعوّض، ناس تفهم إننا تعبانين ومش كويّسين لكن بنحاول نبقى كويّسين فيساعدونا على ده وما يزهقوش ويمشو ويسيبونا.

واختتمت كلامها قائلة: محتاجين ناس تحسسنا وتفهمنا مش عايزين ناس نقعد نبرر لهم كلامنا، ونفهمهم قصدنا عشان بس نتجنب سوء ظنهم وندخل في جدال يهد حيلنا أكتر ما هو مهدود، محتاجين ناس تقدر ظروفنا وتفهمها بكل احترام.