نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس وخطوات الحصول عليها

حالة من البحث المستمر لطلاب الثانوية العامة 2022 وأولياء أمورهم، على محرك البحث العالمي «جوجل»، عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، خاصة بعد انتهاء مارثون امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك بمجرد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن موعد ظهور النتيجة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

ووفقًا للدور الخدمي الذي تقدمه صحيفة وموقع «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني، تتيح الفرصة للطلاب التسجيل لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس الجلوس فور ظهورها، وذلك من خلال رابط إلكتروني متاح التسجيل به لكل الطلاب، من الآن حتى إعلان النتيجة، حيث يسجل الطالب بياناته الخاصة ليرسل له رسالة تتضمن نتيجته فور إعلان، بعد اعتمادها رسميًّا من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

- الدخول على موقع «الوطن» للتسجيل، من هنـــــــا.

- كتابة اسم الطالب رباعي.

- كتابة رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة «أدبي، علمي».

- اختيار المحافظة التي امتحن بها الطالب.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- كتابة رقم التليفون.

- الضغط على كلمة «سجل الآن».

مراحل اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

- الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022.

- رصد الدرجات وتجميعها.

- تحديد أوائل الثانوية في الشعبتين الأدبي والعلمي.

- اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

- تهنئة الأوائل من قبل الوزير بتفوقهم.

- إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعلىم.

- إعلان نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس بالمدارس.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، إنه ليس هناك نية عند الوزارة في حجب نتيجة الثانوية العامة 2022، عن الطلاب الذين تأخروا عن دفع المصروفات الدراسية، مؤكدًا أن النتيجة ستكون متاحة للجميع.