حالة الطقس غدًا السبت 30-7-2022 في مصر.. شديد الحرارة نهارًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها قبل قليل، توقعات حالة الطقس غدا السبت الموافق 30 يوليو، ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على بعض مناطق جنوب سيناء على فترات متقطعة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأنها تزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لـ حالة الطقس في البحر المتوسط، فمن المتوقع أن يكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا السبت

الحرارة المتوقعة غدا السبت، التي جاءت كما يلي:

القاهرة 36 - 25

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 35 - 25

شبين الكوم 36 - 24

دمنهور 35 - 24

بلطيم 33 - 25

مطروح 32 - 22

السلوم 31 - 23

سيوة 37 - 22

بورسعيد 32 - 25

دمياط 33 - 25

الزقازيق 35 - 24

المنصورة 34 - 82

الإسماعيلية 37 - 23

السويس 36 - 23

العريش 33 - 24

رفح 33 - 25

رأس سدر 33 - 26

نخل 38 - 16

نويبع 37 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 33 - 19

الطور 36 - 24

شرم الشيخ 38 - 27

الغردقة 39 - 28

مرسى علم 37 - 28

الفيوم 36 - 24

بني سويف 37 - 24

المنيا 38 - 24

أسيوط 40 - 24

سوهاج 39 - 25

قنا 41 - 25

الأقصر 42 - 26

أسوان 43 - 28

إدفو 43 - 28

أبو سمبل 41 - 27

الوادي الجديد 42 - 22

شلاتين 37 - 26

أبو رماد 36 - 27

حلايب 34 - 26

رأس حدربة 35 - 26