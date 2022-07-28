«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، ومنطقة مصر الوسطى، وذلك بداية من الأسبوع المقبل.

بداية انخفاض درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن التحسن في درجات الحرارة سيبدأ من الأحد المقبل ويستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث تنخفض درجات الحرارة بين 1 و2 درجة، وذلك على محافظات شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية ومدن القناة، حيث يسود طقس حار رطب، مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة، خلال ساعات النهار، وخلال ساعات الليل يسود طقس معتدل ولطيف.

أما عن حالة الطقس على محافظات شمال وجنوب الصعيد، ووسط وجنوب سيناء، تستمر حالة الطقس الشديد الحرارة خلال ساعات النهار على أن تكون لطيفة خلال ساعات الليل.

ونقدم فيما يلي، وفق ما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، حيث تشهد تلك الأيام تحسنًا في حالة الطقس.

درجات الحرارة الأحد 31 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة الإثنين 1 اغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة الثلاثاء 2 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.