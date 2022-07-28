«الأرصاد» تكشف حالة الطقس في سوهاج.. ارتفاع درجات الحرارة نشاط للرياح

لا تزال محافظة سوهاج تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا، وتصل العظمى اليوم الخميس 40 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية، ليسود طقس معتدل الحرارة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر بينما تصل ذروة الطقس الحار ظهرًا.

حالة الطقس في سوهاج

كما تواصل أيضًا الرطوبة ارتفاعها لتسجل 33% مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خاصة فترة الظهيرة بقيمة تتراوح بين درجة وأربع درجات مئوية في الظل، بحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ووفقًا للهيئة المصرية العامة للأرصاد الجوية، يتوقع نشوب رياح محملة بالأتربة على محافظة سوهاج على فترات متقطعة من اليوم، وكذلك على جنوب وشمال الصعيد.

كما تستمر الأجواء شديدة الحرارة على محافظات القاهرة والوجة البحري وسيناء والصعيد، وتزداد درجة الحرارة المحسوسة بفارق درجتين عن المقاسة بسبب كمية الرطوبة نهارًا، بينما يسود طقس معتدل رطب ليلًا؛ كما يوجد فرصة لتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى محافظة القاهرة خاصة في الصباح الباكر.

إزالة المخلفات منعًا للحرائق بسوهاج

ومع الموجة الحارة بمحافظة سوهاج، تعمل الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، وفقًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على إزالة الأتربة والمخلفات الصلبة بشكل شبه يومي منعًا لتراكمها واشتعال الحرائق بها.