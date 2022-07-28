حالة الطقس غدا الجمعة 29-7-2022 في مصر

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة، في حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 29 يوليو 2022.

حالة الطقس غدا الجمعة

حذر خبراء الأرصاد الجوية، من استمرار موجة الطقس الشديد الحرارة، فى حالة الطقس غدا الجمعة، وذلك على كل من القاهرة الكبرى ووسط وجنوب سيناء، ومحافظات الوجه البحري وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس حارًا رطبًا على السواحل الشرقية والغربية، في حين سيكون معتدل الحرارة ، خلال ساعات الليل على السواحل وصولا للقاهرة الكبري، في حين يصبح مائلاً للحرارة ورطبًا على مختلف الأنحاء، بينما تستمر ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

درجات الحرارة غدا الجمعة

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، التي جاءت كما يلي:

القاهرة 36 - 24

الإسكندرية 33 - 25

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 35 - 25

شبين الكوم 36 - 24

دمنهور 35 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 30 - 22

السلوم 32 - 24

سيوة 38 - 22

بورسعيد 32 - 25

دمياط 33 - 25

الزقازيق 36 - 24

المنصورة 36 - 25

الإسماعيلية 37 - 23

السويس 36 - 23

العريش 33 - 24

رفح 33 - 25

رأس سدر 33 - 26

نخل 38 - 16

نويبع 37 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 33 - 19

الطور 36 - 24

شرم الشيخ 38 - 27

الغردقة 39 - 28

مرسى علم 37 - 28

الفيوم 36 - 24

بني سويف 37 - 24

المنيا 38 - 24

أسيوط 40 - 24

سوهاج 39 - 25

قنا 41 - 25

الأقصر 42 - 26

أسوان 43 - 28

إدفو 43 - 28

أبو سمبل 41 - 27

الوادي الجديد 42 - 22

شلاتين 37 - 26

أبو رماد 36 - 27

حلايب 34 - 26

رأس حدربة 35 - 26