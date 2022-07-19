حملات مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية بالقاهرة

تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تنفيذ حملات لإزالة التعديات على كورنيش النيل بنطاق حي دار السلام، بالتنسيق مع الجهات الشرطية والمرافق وشرطة المسطحات، بإشراف اللواء أيمن السعيد، رئيس حي دار السلام، وإدارات المتابعة الميدانية وحماية النيل بالحي، وذلك في إطار متابعة محافظ القاهرة لجهود الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام، وفق توجيهات القيادة السياسية بالتصدى لكافة صور التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، مع التشديد على عدم التهاون مع أي حالات تعديات، وذلك من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى.

متابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة

أسفرت الحملة عن تنفيذ قرار إزالة تعديات على نهر النيل، أسفل كوبري مستشفى السلام الدولي، وتشمل إزالة غرفة من الطوب بسقف صاج ومظلة بقوائم حديدية، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

ووجه محافظ القاهرة جميع رؤساء أحياء العاصمة وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على أملاك الدولة، وإعلاء كلمة القانون، والتصدي لكافة أشكال التعديات في المهد، وتشديد أعمال التأمين والحراسة لها، إلى جانب الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية.

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات

وفي سياق آخر، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف حملات رفع الإشغالات، قامت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام بحملة كبرى لرفع إشغالات بشارع الجسر البرانى تعوق سير المارة والسيارات ، و بالتعاون مع فرع هيئة نظافة وتجميل القاهرة لاستعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة، تم تنفيذ حملة تضمنت نظافة ورفع المخلفات وتجريد تراكمات بكورنيش النيل، ومطلع كوبري السلام الدولي، وشارع الفيوم، ومحيط مجمع المدارس، ومحطة مناولة 96، وشارع مصر حلوان الزراعي، وشارع المحجر، مع الاستمرار بعمل حملات مكثفة دورية لرفع كفاءة النظافة بنطاق الحي.