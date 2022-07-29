نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢.. هذا هو موعد ظهورها عبر بوابة «الوطن»

كلما اقترب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢، تزداد دقات قلوب الطلاب خوفا من عدم حدوث ما يرغبون به من حصولهم على درجات عالية تمكنهم من الالتحاق بالكلية التي يرغبون بها، وبمجرد الانتهاء من أداء الامتحانات، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد ظهور النتيجة، حتى يطمئن قلب الطلاب.

وتحرص بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢، وخطوات الحصول عليها عبر بوابة «الوطن» عند ظهورها، وجاء كالتالي:

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢، والتي من المقرر أن يتم إعلانها عقب الانتهاء من تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، وبعد أن يتم اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ليكون الموعد النهائي لظهور التيجة هو نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

تهتم بوابة «الوطن» بتوفير نتيجة الثانوية العامة كل عام عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، حتى يستطيع الطلاب الحصول عليها فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وجاءت خطوات الحصول عليها لتكون كالتالي:

- بعد إعلان ظهورها يتم تحميلها على الموقع الإلكتروني من هنـــــــــا.

- ثم يدخل الطالب بعض البيانات الخاصة به، والتي تتمثل في «الاسم الرباعي، رقم الجلوس الخاص بالطالب، البريد الإلكتروني الخاص بالطالب».

- وبعد الانتهاء من إدخال البيانات يقوم الطالب بالضغط على «التسجيل» حتى يتم تسجيل البيانات الخاصة به، وتظهر النتيجة الخاصة به أمامه.