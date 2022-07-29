خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها من موقع الوطن

تصدرت نتيجة الثانوية العامة 2022، محرك «جوجل» العالمي بالتزامن مع قرب الإعلان الرسمي لها الذي من المقرر أن يكون في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، وفق تصريحات وزير التربية والتعليم طارق شوقي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتعلقة بالتعليم، تقدم «الوطن» في التقرير التالي، أسرع طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

نتيجة الثانوية العامة 2022

يمكن لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية الحصول والاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها مباشرة بشكل حصري من خلال رابط موقع «الوطن»، الذي يسهل الأمر على الطلاب خاصة أن الجمل سيكون زائدًا على موقع وزارة الربية والتعليم المخصص للنتيجة.

خطوات الحصول نتيجة الثانوية العامة 2022

وجاءت خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 للطلاب وذويهم الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالدخول على الرابط السابق ذكره، ثم تسجيل الاسم رباعي، اختر الشعبة، وحددها، سجل البريد الإلكتروني أو البريد الخاص بأحد المقربين الذين ترغب في وصول النتيجة إليهم، ثم تسجيل رقم الجلوس الخاص به، تحديد المحافظة، ووضع رقم الهاتف الخاص به، وأخيرًا اختر سجل الآن، وبعد ذلك انتظر وصول النتيجة إليك فور ظهورها.

دورات بالمجان لطلاب الثانوية العامة

وفي سياق متصل، أعلنت في وقت سابق اللجنة العامة لـ حزب الوفد بمحافظة السويس برئاسة محمد فؤاد عضو الهيئة العليا للحزب، تنظيم دورات تدريبية مجانية لطلبة الثانوية العامة في الفنون والعمارة، تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، مشيرة إلى أن الدورات ستشمل شعبة الرياضيات وشعبة العلوم وشعبة الأدبي.

ومن المقرر أن يتلقى طلاب الثانوية العامة التدريب من خلال متخصصين، ويمكن الاشتراك عبر التوجه لمقر حزب الوفد في 10 شارع عبدالخالق ثروت أمام مدرسة السويس الإعدادية القديمة من الساعه الخامسة إلى الساعة العاشرة مساء.