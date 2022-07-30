لو عايز تشتغل مضيف أو مضيفة.. وظائف خالية في شركة مصر للطيران

يبحث كثير من الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، وتعد شركات الطيران من أكثر الشركات التي يتم البحث عن وظائف خالية بها، وأعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن حاجتها لشغل وظيفة مضيف ومضيفة جوية بالطيران بنظام التعاقد، على أن يبدأ التقديم لهذه الوظائف يوم 31 يوليو الجاري، ويستمر حتى 9 أغسطس المقبل.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية في شركة مصر للطيران، والشروط المطلوبة والمستندات التي يجب تقديمها، وفق ما أعلنت عنه شركة مصر للطيران، كالتالي:

شروط وظيفة المضيفة والمضيفة الجوية

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ في اللغات أو ثانوية عامة لغات.

- إجادة اللغة الإنجليزية، ويفضل من يجيد معها لغة ثانية.

- الطول لا يقل عن 160 سم، على أن يتناسب مع الوزن.

- يجب ألا يقل السن عن 18 عاما وألا يزيد عن 30 عاما في تاريخ بدء قبول الطلبات، ويفضل من له خبرة سابقة في مجال الضيافة الجوية.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

الشروط العامة لوظائف مصر للطيران

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

-أن يكون المتقدم للوظئاف من أبناء القاهرة الكبرى على أن يكون العنوان مدونا ببطاقة تحقيق الشخصية.

- الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة لا تقل عن جيد جدا أو الإعفاء منها، والموقف من الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

- يتم تقديم الطلبات على النموذج المعد لذلك بالإدارة العامة لشؤون التوظيف بقطاع الموارد البشرية بالمبنى الإداري لمصر للطيران.

- اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

- توريد المصروفات الإدرارية المقررة بواقع مائة جنيه لخزينة الشركة.

- لن تقبل أي طلبات غير مستوفية الشروط الواردة بالإعلان، ولن يلتفت إلى أي طلبات تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد، ويشترط أن يكون المتقدم مستوفيا لكل الشروط والمساندات المطلوبة خلال الفترة المحددة.

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية.

- المؤهل الدراسي وفقا للشروط شغل الوظيفة.

- شهادة الميلاد مميكنة حديثة.

- الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة كما هو موضح بعاليه.

- السيرة الذاتية للمتقدم للوظائف.

- صورتان فوتوغرافيتان حديثتان مقاس 4×6.

- أصل وصورة إجازة مضيف جوي بالنسبة لذوي الخبرات السابقة.