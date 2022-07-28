بمرتب أكثر من 132 ألف جنيه.. وظائف خالية في السفارة الأمريكية

تحرص السفارة الامريكية في مصر على توفير وظائل خالية للراغبين في العمل بها، على مستوى المجالات المتنوعة وبمرتبات عالية، ما جعلها تعلن عن فرصة عمل لوظيفة فن الشحن بالمكتبات، على أن يكون آخر موعد للتقديم لتلك الوظيفة 1 أغسطس المقبل.

وتهتم بوابة «الوطن» بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، لذلك نوضح لهم من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية في السفارة الأمريكية والمرتب الخاص بها، وكيفية التقديم لها، وفق الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية، كالتالي:

تفاصيل الوظائف في السفارة الأمريكية

تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة عن المتقدمين المؤهلين لمنصب فني الشحن بالمكتبات - LOC، ليكون جدول العمل لهذا المنصب هو دوام كامل لمدة 40 ساعة في الأسبوع، ويجب أن يكون المرشح قادرًا على بدء العمل في غضون فترة زمنية معقولة من استلام تفويض الوكالة أو الموافقات أو الشهادات أو قد ينتهي ترشيحهم، وجاءت تلك الوظائف لتكون بمرتب شهري 132 ألفا و665 جنيها.

خطوات التقديم لوظائف السفارة الأمريكية

وعلى الراغبين في التقديم على الوظائف الخالية في السفارة الامريكية، الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالسفارة الأمريكية، واختيار الوظائف المتاحة، والضغط على «إرسال طلب الوظيفة».

المستندات المطلوبة لوظائف السفارة الأمريكية

- تقديم الدرجة أو النصوص المطلوبة للتحقق من المتطلبات التعليمية بحلول تاريخ إغلاق هذا الإعلان.

- المؤهل الدراسي بالدرجة العلمية.

- شهادة الخدمة العسكرية للرجال المصريين.

- إثبات الجنسية للمصريين.

- تصريح العمل لغير المصريين.