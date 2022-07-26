6 وظائف شاغرة في كلية الحقوق بالفيوم.. 7 شروط و9 مستندات مطلوبة

أعلنت كلية الحقوق بجامعة الفيوم، عن حاجتها لشغل 6 وظائف مختلفة في عدة تخصصات مطلوبة بالكلية، بالتزامن مع العام الدراسي الجامعي الجديد 2022 – 2023، عن طريق النقل أو التعيين، وفقاً للشروط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى الالتزام بتقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة والتي وردت في بيان رسمي صادر عن الكلية.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» لقرائها ومتابعيها كل التفاصيل، وما تريد معرفته عن وظائف كلية الحقوق بجامعة الفيوم، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين، والأوراق المطلوبة للتقدم.

وظائف كلية الحقوق جامعة الفيوم

وفيما يخص إعلان وظائف كلية الحقوق بجامعة الفيوم، أعلنت الكلية عن حاجتها لشغل وظيفة أستاذ مساعد عن طريق النقل من ذات القسم بكليات الحقوق المناظرة الخاضة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أو التعيين في التخصص المطلوب من بين الأساتذة المساعدين العاملين بالجامعات الخاصة، أو الأهلية، أو المعاهد العليا الخاصة، أو المراكز البحثية، والمؤسسات التعليمية والمعتمدة من وزارة التعليم العالي، وذلك بالأقسام العلمية بالكلية.

تفاصيل وظائف كلية الحقوق

وتضمنت وظائف كلية الحقوق بجامعة الفيوم، حاجتها إلى مدرس في قسم الشريعة الإسلامية عن طريق النقل من ذات القسم بكليات الحقوق المناظرة الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أو من كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أو للتعيين من بين الحاصلين على الدكتوراه في التخصص المطلوب.

قائمة الوظائف المتوافرة بالحقوق

وكشفت كلية الحقوق بجامعة الفيوم في بيانها، عن توافر 6 وظائف على النحو التالي:

1- قسم القانون الجنائي الوظيفة 2 أستاذ مساعد.

2- الاقتصاد والمالية العامة تخصص أستاذ مساعد.

3- القانون العام «إداري ودستوري» أستاذ مساعد.

4- المرافعات المدنية والتجارية أستاذ مساعد.

5- الشريعة الإسلامية تخصص مدرس.

شروط التقدم لوظائف كلية الحقوق

وتضمن الإعلان عن الوظائف الشروط التالية:

1- أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات مجلس الجامعة.

2- أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- تجرى المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.

4- يشترط توافر الكفاءة المطلوبة للتدريس.

5- يشترط في المتقدم لوظيفة أستاذ مساعد أن يكون حاصلاً على اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد في التخصص المطلوب من اللجنة الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات، وصدر قرار جهة عمله بتعيينه بدرجة أستاذ مساعد قبل تاريخ الإعلان.

6- يشترط في التقدم لوظيفة مدرس أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى من إحدى كليات الشريعة والقانون، أو من إحدى كليات الحقوق الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وأن يكون حاصلاً على الماجستير والدكتوراه بنظام الرسالة مقارنة بالقانون.

7- ألا يزيد سن المتقدم لوظيفة مدرس عن 42 عاماً وقت صدور الإعلان.

الأوراق المطلوبة لوظائف كلية الحقوق

1- السيرة الذاتية للمتقدم والخبرات التدريسية السابقة، ومدتها معتمدة من إحدى كليات الجامعات المعترف بها.

2- أصل شهادة الليسانس وشهادة تقديرات السنوات الدراسية وشهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه.

3- نسخة من رسالة الدكتوراه وثلاث نسخ من الأبحاث الحاصل بها المتقدم على درجة أستاذ مساعد، مع قائمة بهذه الأبحاث ممتضمنة جهة وتاريخ النشر وصورة طبق الأصل من تقرير اللجنة العلمية الدائمة بالترقية.

4- 3 نسخ من رسالتي الماجستير والدكتوراه المتقدم لوظيفة مدرس.

5- موافقة جهل العمل المبدئية على النقل بالنسبة لطالبي النقل، وعلى التقدم للوظيفة المطلوبة بالنسبة لطالبي التعيين إذا كان يعمل في جهة حكومية أو تقديم إقرار كتابي بعدم العمل.

6- بيان حالة وظيفية حديث للمتقدم موضحاً به الدرجة وتاريخ التعيين فيها والتخصص، والإجازات، والإعارات، والجزاءات، والإحالة إلى مجلس التأديب إن وجدت موجهاً إلى جامعة الفيوم.

7- أصل شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.

8- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجامعة الفيوم.

9- 8 صور شخصية.