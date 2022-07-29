6 مشاهد في إنهاء نجل لاعب الزمالك السابق حياة والديه

إبراهيم الدسوقي أحد لاعبي نادى الزمالك ونادى بنها وأحد لاعبي المنتخب الوطني في حقبة السبعينيات، لقي مصرعه داخل منزلهم بمنطقة بنها قتلًا على يد نجله شريف الدسوقي، بعدما تعدى عليه نجله بـ «فازة» نحاسية، وبعد نقله المستشفى بـ10 أيام لقي مصرعه داخل أحد المستشفيات، وتم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» 6 مشاهد في واقعة مقتل إبراهيم الدسوقي التي شهدتها منطقة بنها.

حالة هياج للابن

في المشهد الأول، كانت الأسرة متجمعة كالعادة داخل المنزل وفوجئوا بالابن في حالة هياج، ويعتدي على والدته ويخنقها، واثناء محاولة الأب منعه تعدى عليه وضربه بـ«فازة» نحاسية، ليسقط الأب على الأرض وبعدها تعدى على جدته وابنة شقيقته في أثناء محاولتهما منعه، وتجمع الأهالي وأمسكوه وأبلغوا رجال الشرطة.

10 أيام للأب داخل المستشفى

بعدها حضر رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أن الأم لقيت مصرعها بعدما خنقها ابنها وهو في حالة هياج، وتم القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة.

بعدها حضرت سيارة الإسعاف وتم نقل الأب إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة له بعد إصابته.

داخل أحد المستشفيات، حاول الفريق الطبي عمل الإسعافات اللازمة لـ إبراهيم الدسوقي، نحو 10 أيام داخل المستشفيات، بذل فيها الأطباء كل المحاولات من أجل أن ينقذوا حياته، واليوم لفظ لاعب الزمالك الأسبق أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بالإصابة التي تسبب له فيها ابنه.

مريض نفسي

أجرى رجال الشرطة تحريات مكثفة في الواقعة، وتبين أن المتهم شريف الدسوقي يعانى من مرض نفسي، كما أنه يخضع للعلاج من إدمانه المخدرات، وأنه يوم الواقعة إصابته حالة هياج، وأثناء محاولة الأسرة السيطرة عليه هاجمهم، فاعتدى عليه.

تجديد حبس 15 يومًا

المشهد السادس، أجرت جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت بحبس شريف الدسوقي 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة قتله والدته خنقًا وقتل والده الذى توفي اليوم والشروع في قتل جدته ونجله شقيقته اثناء محاولتهم منعه.