موعد تقديم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2022.. للمؤهلات الجامعية

يرغب العديد من الطلاب الخريجين وأصحاب المؤهلات الجامعية في التعرف على موعد تقديم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2022 سواء ذكور أو إناث، والذي يختلف بين خريجي العام الدراسي الحالي 2022، وخريجي العام الماضي 2021، حيث أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها رسمي عن كافة تفاصيل قبول دفعة جديدة.

موعد تقديم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2022 لخريجي العام الماضي

كشفت وزارة الداخلية أن موعد تقديم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2022 لمن حصلوا على المؤهلات الجامعية في العام السابق 2021، يبدأ اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الموافق 1 من شهر أغسطس، ويستمر باب التقديم حتى يوم الخميس الموافق 18 من الشهر ذاته، أي يظل باب التقديم مفتوحاً على مدار 18 يوما.

موعد تقديم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2022 لخريجي العام الحالي

وأوضحت وزارة الداخلية أن موعد تقديم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2022 لأصحاب المؤهلات الجامعية لهذا العام 2022 مختلف، حيث أكدت أنه سيبدأ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 15 من شهر أغسطس المقبل، ويظل الباب مفتوحاً على مدار 32 يوماً، على أن يتم غلقه يوم الخميس الموافق 15 من شهر سبتمبر المقبل.

طريقة تقديم الضباط المتخصصين في كلية الشرطة 2022

وحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فإنه من يرغب في التقديم للضباط المتخصصين في كلية الشرطة 2022 من أصحاب المؤهلات الجامعية سواء تخرجوا في العام الدراسي الحالي 2022 أو العام الماضي 2021 فقط، على أن تكون طريقة التقديم لأول مرة إلكترونياً من تقديم طلب الالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط، كما سيتم من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي إعلان كل ما يتعلق بالاختبارات سواء نتائج أو مواعيد.