بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح - الإسكندرية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة، منذ قليل، على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

ونقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات المصابين

واستقبل مستشفى الحمام المركزي، اليوم الجمعة، مصابي حادث سيارة ملاكي عند علامة الكيلو 80 طريق مطروح - الإسكندرية، باتجاه اسكندرية وهم: «حنان أحمد عبدالعليم، 41 سنة من الغربية، وحمدي خليل قنديل، 17 سنة، من الغربية، ودينا حمدي السيد عيد، 36 من الغربية، ويمنى أشرف عباس قنديل، 15 سنة من الغربية، ومعاذ أشرف عباس قنديل، 10 سنوات من الغربية».

وقدّمت الخدمات الطبية العاجلة للمصابين، وجارٍ استكمال الفحوصات الطبية لهم، من إجراء الأشعة، وعمل التحاليل الطبية اللازمة، من خلال فريق الانتشار السريع بمستشفى الحمام.

المباحث تفحص الحادث

وانتقلت على الفور مباحث المرور وشرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الي موقع الحادث وجارى الفحص للتعرف علي أسباب وقوعه والكشف عن ملابسات الحادث، واخطرت المباحث جهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.