«زووم إفريقيا» في رحلة إلى الكونغو ولقاء مع أقوى امرأة بالقارة

تقدم الإعلامية سالي عاطف حلقة جديدة من برنامج «زووم إفريقيا» على قناة CBC، تتضمن لقاءات مع عدد من المسؤولين والمتخصصين في المجال الاقتصادي بالكونغو، بالإضافة إلى فقرة موسيقية غنائية مع فرقة نيجيرية، وذلك في حلقة يوم غدا السبت في تمام التاسعة مساء.

كواليس التصوير في دولة الكونغو

على مدار 3 أيام، زار برنامج «زووم إفريقيا» دولة الكونغو، بلد الجمال والطبيعة، إذ أجرت الإعلامية سالي عاطف لقاء مع بامي كازيلا، رئيس الغرفة التجارية بين مصر والكونغو، وجون كانيوني، نائب رئيس غرفة التعدين بالكونغو؛ للحديث عن اقتصاد الكونغو والتعاون الاقتصادي مع مصر وفرص الاستثمار المتاحة بين البلدين.

وتجري سالي عاطف، لقاء مع سونيا كباندا، رئيسة مهرجان أفريكان زوري، والمُلقبة بـ«أقوى امرأة أفريقية»، للحديث عن المهرجان ودور المرأة الإفريقية في القارة الخضراء.

من الكونغو إلى نيجيريا، يستضيف البرنامج فرقة غنائية موسيقية من دولة نيجيريا، للحديث عن أنواع الموسيقى والفن والغناء في نيجيريا، البلد المعروف عنها تعدد أنواع الفنون والمواهب.

مواعيد عرض برنامج زووم إفريقيا

يذكر أن برنامج «زووم إفريقيا» يذاع كل يوم سبت على قناة CBC في تمام الساعة التاسعة مساء.