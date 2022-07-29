التعليم العالي: اختتام فعاليات استراتيجية الحوار الوطني

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدمًا من الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بحلوان، حول فوج استراتيجية الحوار الوطني الذي أقيم تحت شعار «في حب مصر» خلال الفترة من 24 يوليو إلى 27 يوليو 2022 بمقر المعهد.

وأشار التقرير إلى أن هذا الفوج تضمن مناقشة محورين أساسيين هما: المحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي، وكذلك العدالة الاجتماعية، فضلاً عن مناقشة موضوع وسطية الخطاب الدينى ومواجهة الفكر المتطرف، وقضية الزيادة السكانية، من خلال العديد من الجلسات الحوارية، إضافة إلى مناقشة التطورات الكبيرة التي تشهدها مصر، وتوضيح النواحي الاقتصادية.

عقد جلسات حوارية عن السلوكيات غير السوية ومحاربة الأفكار المتطرفة

ولفت التقرير إلى عقد جلسات حوارية عن السلوكيات غير السوية ومحاربة الأفكار المتطرفة، والفن ودوره كأحد القوى الناعمة في الحوار الوطني.

واختتمت الجلسات الحوارية بجلسة عن الحوار السياسي، وبناء الثقة بين الأطراف المجتمعية.

ولفت التقرير إلى توصيات المحور الاقتصادي، ومن أهمها:

إنشاء ميناء دولي محوري، واستراتيجي في البحر الأحمر.

إنشاء مركز فني تجاري دراسي لطلاب التعليم الفنى، بحيث تكون الدراسة والتدريب العملي وبيع المنتجات المصنعة في ذات المكان، وبالاستعانة بالطلاب أنفسهم.

دعم البرامج التكنولوجية داخل التعليم الثانوي والفني.

الاستفادة من مشاريع التخرج لعرضها على المستثمرين من خلال ملتقى سنوي ينظمه معهد إعداد القادة.

كما أشار التقرير إلى أن أهم توصيات المحور الاجتماعي والحماية الاجتماعية، هى:

إنشاء موقع إلكتروني للعمل التطوعي لكل المجالات مع وضع معايير منظمة للعمل التطوعي.

استخدام القوة الناعمة خلال البرامج والأعمال الدرامية بحيث تتبناها الدولة؛ لبث قيم السلوك القويم غير المتطرف، والتوعية بالقضايا التي تواجه الدولة مثل «عقوق الوالدين والشذوذ الجنسي والإلحاد» .

عمل برنامج توعوي يقوم بإدارته معهد إعداد القادة من خلال قوافل مختلفة التخصصات على مستوى الجامعات المصرية.

مشاركة طلاب الجامعات المصرية من خلال معهد إعداد القادة فى القرى الأكثر احتياجا.

وأفاد التقرير بأن توصيات

الخطاب الديني تمثلت فى :

إنشاء جهاز إعلامي داخل المؤسسات والمنشآت الدينية متخصص للرد على الشائعات والفتن، وذلك بأسلوب عصري تكنولوجى.

التوسع فى أنشطة بيت العائلة المصرية والترويج لأهدافه.

عمل منصات إعلامية تليفزيونية تتحدث عن الدين الوسطى خاصة بالأطفال.

التركيز على الابتكار وعدم التكرار والجمود، ومواكبة أساليب العصر الحديث في مخاطبة وتوعية فئات المجتمع بمختلف توجهاته.

أما أبرز توصيات قضية الزيادة السكانية، هي:

تفعيل البرنامج الرئاسي «مودة - اتنين كفاية».

ربط الامتيازات الخاصة بالدولة من عدم تحميل المواطن الضرائب في حال التزامه بتحديد النسل.

جذب سكان المناطق ذات الكثافة السكانية العالية إلى مناطق جديدة، وذلك عن طريق ربطهم بهذه المناطق.

وأشار التقرير إلى تنظيم زيارة لطلاب الجامعات المصرية إلى مجلس النواب؛ للتعرف على هذا الصرح التاريخي الكبير، الذي يمثل إحدى المؤسسات العريقة بالدولة المصرية، حيث تفقد الطلاب المتحف، والمكتبة، والقاعة الرئيسية للمجلس.

وأضاف التقرير أن فعاليات فوج استراتيجية الحوار الوطني تضمن ممارسة عدة أنشطة منها «تنس الطاولة - كرة قدم - الشطرنج - الوثب - المعلومات العامة - كرة يد»، وألعاب البلاي استيشن.

واختتم التقرير بتنظيم حفل فني، وتسليم الشهادات للطلاب المشاركين.

اهتمام القيادة السياسية بتأهيل الشباب

ومن جانبه، عبَّر الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، عن فخره بشباب الجامعات المصرية، ومدى التزامهم وولائهم وحبهم لوطنهم، مشيدًا بوعيهم وأفكارهم البناءة التى تساعد فى مواجهة التحديات وصنع مستقبل مشرق للوطن، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتأهيل الشباب؛ تمهيداً لتمكينهم ومشاركتهم فى خطط التنمية الحديثة، وإتاحة جيل قادر على القيادة وتحمل المسؤولية، والعبور نحو الجمهورية الجديدة.