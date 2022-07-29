«التعليم العالي» تعلن عن وظائف جديدة في جامعة حكومية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن وظائف أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم في جامعة أسوان، بكليات الطب والطب البيطري والتمريض، في مجموعة من التخصصات المختلفة، موضحة عبر الموقع الرسمي للأعلى للجامعات، شروط التقدم لهذه الوظائف، والتخصصات المطلوبة، ودفعة التخرج.

وظائف كلية الطب

أشارت التعليم العالي، إلى أن وظائف كلية الطب، تشمل تعيين 9 معيدين، و15 مدرسا مساعدا، و9 مدرسين و2 أستاذ في تخصصات التخدير والعناية المركزة والجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية والنساء والتوليد والأمراض الصدرية والجراحة والعيون وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة القلب والصدر.

وأوضحت الوزارة، أن تعيين المعيدين في الأقسام الإكلينيكية، بالنسبة لتخصص جراحة المخ والأعصاب والأمراض الصدرية وجراحة العيون، يشترط أن يكون من خريجي دفعة 2017، وما بعدها، وأن يكون قد قضى فترة قدرها 24 شهرا في وظيفة طبيب مقيم بأحد المستشفيات الجامعية، في ذات التخصص.

ويشترط بالنسبة لشغل وظيفة مدرس مساعد في الأقسام الإكيلنيكية، كالتخدير والعناية المركزة وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية والأمراض الصدرية، أن يكون من خريجي دفعة 2016، وما بعدها، وأن يكون حاصلا على الماجستير في ذات التخصص، وأن يكون قضى فترة قدرها 24 شهرا في وظيفة طبيب مقيم بأحد المستشفيات الجامعية.

وبالنسبة للأقسام الأكاديمية في كلية الطب، أكدت الوزارة، أن الوظائف المتاحة، هي معيد، و2 مدرس في تخصصات الصحة العامة وطب المجتمع والتشريح الآدمي وعلم الأجنة، ويشترط لشغل وظيفة معيد أن يكون من خريجي دفعة 2019، وما بعدها.

وظائف كلية الطب البيطري

ذكرت وزارة التعليم العالي، أن الوظائف المتاحة بكلية الطب 4 مدرسين في تخصصات ميكروبيولوجي، ويشترط أن يكون المتقدم لهذا التخصص من خريجي كلية الطب البيطري وتخصص الفيرولوجي أي الفيروسات، وأن يكون المتقدم لهذا التخصص من خريجي كلية الطب البيطري.

وظائف كلية التمريض

أكدت الوزارة، أن الوظائف المتاحة بكلية التمريض هي 20 مدرسا في تخصصات التمريض الباطني والجراحي وتمريض الحالات الحرجة والطوارئ والتمريض النفسي وإدارة الخدمات التمريضية وتمريض المسنين وتمريض الأطفال وتمريض النساء والتوليد وتمريض صحة المجتمع، وتشترط هذه الوظائف أن يكون المتقدم التخصص من خريجي كلية التمريض.