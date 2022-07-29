غدا.. «صالون التنسيقية» يستضيف أبطال مصر الحاصلين على ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط

يستضيف صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الثامنة مساء غد السبت، أبطال مصر الحاصلين علي ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط، في حلقة نقاشية عن الرياضة في مصر تحت عنوان «مع أبطال مصر.. ودور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

«التنسيقية» تستضيف بطلة مصر في الكاراتيه

ويستضيف صالون التنسيقية كلًا من: فريال أشرف، بطلة مصر في الكاراتيه الحاصلة على الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022، وأول بطلة مصرية تحصل على المركز الخامس في الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، ومحمد السيد، بطل مصر في السلاح الحاصل على ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط 2022.

صالون التنسيقية

يحضر الصالون كل من: مصطفى مجدي، معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية وعضو التنسيقية، والدكتور عبد الأول محمد، مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة، والدكتور محمد زرمبة، عضو اللجنة الاستشارية لوزارة الشباب والرياضة، والنائب شريف جابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ، والنائب خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعضو التنسيقية، وعمرو سليم، عضو اللجنة الأوليمبية سابقا والرئيس السابق للاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة.

ويدير الصالون أحمد البشبيشي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مدير إدارة العلاقات الحكومية والمراسم لشركة استادات للاستثمار الرياضي.