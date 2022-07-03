برلماني: تنسيقية شباب الأحزاب حققت فرقا في الحياة السياسية بمصر

قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية أحدثت تغيرا كبيرا في الحياة السياسية لأنها جمعت أكبر قدر من الشباب من أجل تغير المجتمع، لافتا إلى أن هناك أجيال صاعدة تستكمل المسيرة في الوقت الحالي بعد وجود فجوات بين الأجيال المختلفة في عهد الرؤساء السابقين، مبينا أن الدولة حاليا تعمل على مساندة المشاركة السياسية بشرط عدم تلوث يد المشارك بالدماء.

التنسيق داخل التنسيقية

وأضاف «درويش» خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني»، مساء اليوم الأحد، على فضائية Extra News، أن التنسيقية بها أناس من مختلف الطوائف من أجل تحقيق النجاح في مصر، مبينا أن الدول تسأل عن هذه التجربة الناجحة من أجل تفعيلها في بلادها.

عرض مختلف الآراء في الحوار الوطني

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية طرحت كل الآراء الخاصة بأشخاصها للأكاديمية الوطنية للشباب من أجل تحقيق الزخم في الحوار الوطني لتحقيق مصلحة المجتمع وسط تنوع كبير تشهده مصر وتم ترشيح أسماء الأشخاص الذين يمكن أن يعبروا عن أرائهم بشكل مفيد للمجتمع، مبينا أن هذا التنوع يثري الحوار الوطني من أجل استقبال مختلف الآراء للدولة المصرية لنقل رأي المواطن المصري أمام الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة.