ضمن حملة «سوا هنعدي».. وفد «التنسيقية» يزور مصانع ومزارع «هيلثي» بالشرقية

زارت لجنة الأمن الغذائي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مصانع ومزارع شركة «هيلثي» بقرية التلين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، في إطار حملة «سوا هنعدي».

وجاءت الزيارة، لبحث آليات تبني وتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحلال سلالات الأبقار المحلية بالمستوردة، ذات الإنتاجية الأعلى، لزيادة إنتاج الألبان واللحوم، لتحقيق عائد وهامش ربح كبير للمربيين.

والتقى وفد «التنسيقية»، رئيس مجلس إدارة الشركة الذي رحب بالوفد، ودعا أعضاءه لجولة تفقدية في مزارع ومصانع الشركة، للتعرف على التجربة الرائدة في مجال استيراد الأبقار ذات الإنتاجية العالية من ألمانيا.

مراحل تربية وتسمين الأبقار

واطلع الوفد، على مراحل تربية وتسمين الأبقار المستوردة الحلابة، وكيفية استنباط القطعان الصغيرة، وطرق التعامل معها بشكل علمي، وتجهيزها لدخول مراحل إنتاج الألبان.

واستعرض الوفد، إحدى التجارب الفريدة في مجال زيادة إنتاج الألبان من الأبقار، عن طريق تعريضها للاستحمام بالماء البارد، لامتصاص الحرارة من الجسم، قبل عملية الحلب، وتطبيق السُبل العلمية لتهيئة المناخ، لاسترخاء الأبقار، خلال عملية الحلب التي تتم آليا دون تدخل بشري.

وتابع الوفد، كيفية مراقبة حركة الأبقار، ومتابعة حالتها الصحية، باستخدام نظام الـGPS، لحساب متوسط الأمتار التي تقطعها الأبقار يوميا، إذ لا يجب أن تزيد أو تقل عن حد معين، حتى لا يتأثر الإنتاج والكميات المستهدفة.

إتاحة فرص عمل جيدة للشباب

وخلال المناقشات، أكد وفد «التنسيقية»، أهمية تعميم التجربة في محافظات أخرى، للاستفادة من البعد التنموي الذي يتمثل في إتاحة فرص عمل جيدة للشباب، وفي الوقت ذاته، تحقيق هامش ربح مناسب لصغار المربين والمستثمرين.

وأشار الوفد، إلى أهمية إتاحة المعلومات التفصيلية للتوعية بالجدوى الإقتصادية لاستبدال السلالات المحلية بالمستوردة، وتحقيق هامش ربح مناسب للمربين، وكيفية مواجهة الصعوبات.

وكشف الوفد، أن لجان العمل الميداني في التنسيقية، تعمل على توعية المربيين بضرورة استبدال السلالات المحلية بالمستوردة، ذات الإنتاجية العالية، في 3 محافظات هي: قنا، المنوفية وبورسعيد، تماشيا مع فكر «الجمهورية الجديدة»، الذي يستهدف تشجيع مشروعات تتيح أكبر قدر من فرص العمل التي تكفل حياة كريمة للمواطنين.

ضم وفد «التنسيقية»: إيمان الألفي عضو مجلس النواب، ومن أعضاء مجلس الشيوخ: محمد السباعي، محمد عزمي، محمود تركي، ومن أعضاء التنسيقية: جهاد سيف، ماهر الفضالي، حسن العزاوي، محمد نبيل وإسلام أبوسريع.