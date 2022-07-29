«حياة كريمة» تتكفل بعامل يومية بأسوان وتقدم له تروسيكل هدية «صور»

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تكفلها بحالة «عامل باليومية»، من سكان منطقة السد العالي في أسوان، حالت ظروفه الصحية في الفترة الأخيرة، بينه وبين قدرته على مواصلة عمله، إلى جانب أنه يعول أسرة مكونة من 4 أفراد.

مساعدات حياة كريمة

أوضحت «حياة كريمة»، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: «واحنا داخلين على السنة الهجرية الجديدة، مفيش افضل بداية للسنة غير بمساعدة انسان، لما عرفنا بحال الأسرة عن طريق المنسقين الميدانيين، قدرنا في مؤسسة حياة كريمة نلبي نداء الحاج فراج عبد العليم، وأسرته ونحققلهم اللي يقدر يغير حياتهم ويعيشوا حياة كريمة بحق وحقيقي».

حياة كريمة تقدم تروسيكل هدية لعامل بأسوان

وأضافت المؤسسة: «منسق عام المؤسسة بالمحافظة قدم هدية عبارة عن تروسيكل للحاج فراج وأولاده عشان يشتغلوا عليه ويقدروا يوفروا مصدر دخل كريم يعينهم على الحياة، ولسه مستمرين في حياة كريمة، ضهر وسند لكل مصري ومصرية في كل المحافظات».

حياة كريمة تتكفل بجهاز عروسة

وكانت كشفت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، منذ أيام عن التكفل بجهاز عروس من أسوان، التي تعرضت لاحتراق جهازها، عند نشوب حريق في 4 منازل في قرية خفية العتمور بمركز كوم أمبو، واحترق على إثرها جهاز العروس بالكامل، فضلا عن تقديم الدعم والمساعدة لأحد المتضررين الآخرين من الحريق، وقدمت له المؤسسة عدد من رؤوس الماشية، عوضا عن نفوق حيواناته أثناء اندلاع الحريق.