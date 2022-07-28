«حياة كريمة» تستجيب لأسر «خفية العتمور» بعد احتراق 4 منازل بأسوان

كشف الدكتور محمد صلاح، منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة أسوان، الاستجابة السريعة من مؤسسة حياة كريمة لأهالي قرية «خفية العتمور» في أسوان، بعد احتراق 4 منازل، قائلًا إنّ «خفية العتمور» من القرى التي بها نقص في الخدمات بشكل كبير، خلال الفترة الماضية.

أضرار جسيمة على المباني

وأضاف «صلاح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المبادرة»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية ندى رضا، اليوم الخميس، أن مؤسسة حياة كريمة تتابع تنفيذ المشروعات التي تجرى في مركز كوم إمبو، ومن ضمنها قرية «خفية العتمور»، وورد للمؤسسة نشوب حريق في 4 منازل، وبالمتابعة تبين وجود أضرار جسيمة على المباني طالت محتوياتها وعددًا من المواشي لأحد الأسر، وتدمير جهاز عروسة بالكامل.

وأوضح أنّ مؤسسة حياة كريمة قررت دعم الأسر المتضررة بشكل سريع من توفير الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية وبعض المواشي.

ولفت إلى أنّ مؤسسة حياة كريمة تتدخل بشكلٍ كبير في المساعدات الإنسانية، وليس فقط المشروعات المدرجة داخل مبادرة حياة كريمة، موضحًا أنّ أسوان من المحافظات التي لها نصيب كبير في التدخلات من بينها منازل ومساعدات بأجهزة كهربائية ومشروعات لبعض الأسر.

أجهزة كهربائية ومشروعات

وأفاد بأنّ القطاع الهندسي يتابع حصر أحجام الأضرار الناتجة عن حريق المنازل في «خفية العتمور» سواء احتياجها لإعادة تأهيل أو ترميم أو إعادة البناء، وحدث هذا مسبقًا في قرية من القرى بمركز نصر النوبة، واحتاجت المنازل وقتها إلى إعادة البناء، وبعض المنازل أحيانا في حال احتياجها لأسقف يتم إعادة تأهيل أسقفها، وبالتالي يتم التدخل وفقا لحجم الضرر داخل حالة كل منزل.

وأوضح أن قرية «خفية العتمور» إحدى القرى التوابع لقروي «العتمور»، وهي واحدة من القرى التسعة مركز كوم أمبو، وهذا المركز يجرى تنفيذ فيه عدد من المشروعات من ضمنها قرية «العتمور».