«حياة كريمة بالشرقية»: 80% نسبة إنجاز مشروعات الصحة في المرحلة الأولى

قال الدكتور أسامة عبدالقادر منسق مبادرة حياة كريمة بشمال الشرقية، إنّ المبادرة تستهدف بشكل أساس النهضة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين في القرى، موضحًا أن مركز الحسينية مُدرج في المرحلة الأولى للمبادرة، وهناك 5 مراكز مُدرجة في المرحلة الثانية.

وأضاف عبدالقادر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج 8 الصبح على قناة dmc، أنّ التطوير شمل 41 قرية على مستويات متعددة، وذلك بعد عقد لقاءات مجتمعية مع الأهالي لرصد الطموحات والمشكلات، ومعظمها تركزت على البنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي ومجمعات حكومية وزراعية.

نسب المشروعات المتبقية تختلف من كل قطاع لآخر

وتابع منسق مبادرة حياة كريمة لشمال الشرقية: «تختلف النسبة المتبقية من قطاع لآخر، ففي قطاع الصحة ننفذ 60 مشروعًا ونسبة الإنجاز فيها 80%، والمجمعات الحكومية بلغت نسبة الإنجاز فيها 100%، وهناك أيضا مشروع تبطين الترع، وكل مشروع وقطاع له نسبة إنجاز بمفرده».

وأستكمل: «بالنسبة لتكلفة المشروعات، فإن الإنجاز فيها يكون أفضل لأن العائد يكون سريعا، ولو المشروع انتهى اليوم فإن ذلك أفضل من انتهاءه في المستقبل، وفي نهاية المطاف تستهدف كل المشروعات تحقيق حياة كريمة للمواطن ن بينها كوب مياه نظيف وغاز طبيعي بدلا من أسطوانات الغاز».

تسويق منتجات القرى ضمن حياة كريمة

وبيّن، أن كل قرية مميزة بصنعة أو حرفة معينة، ويتم جمع بيانات حول الصناعات التي تشتهر بها كل قرية وإنشاء مراكز صناعية تضم الأيدي العاملة للحفاظ لدعم الإنتاج وتسويق المنتجات.