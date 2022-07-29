حياة كريمة: 1136 مشروعا باستثمارات 10 مليارات جنيه في أطفيح والجيزة

قال الدكتور أحمد شعيب، منسق عام مبادرة حياة كريمة في محافظة الجيزة، إن المبادرة تمكنت من تغيير شكل وطبيعة الريف المصري للدرجة التى جعلت الأمم المتحدة تذكر المبادرة وتشيد بها على مستوى العالم بوصفها المبادرة الاجتماعية الأضخم، لافتا إلى أن أهالي مراكز الجيزة استقبلوا المبادرة بحالة من الفرحة والسعادة.

محافظة الجيزة من محافظات المرحلة الأولى في حياة كريمة

وأوضح «شعيب»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المبادرة» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز» أن محافظة الجيزة من محافظات المرحلة الأولى في حياة كريمة وكان نصيب مركز «الشوبك» 42 قرية و90 تابع، بالإضافة إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ 1136 مشروعا تنمويا بإجمالي استثمارات تتخطى الـ10 مليارات جنيه تستهدف مليون مواطن في مركزي أطفيح والجيزة.

نقلة نوعية في حوكمة الخدمات الحكومية

وأشار الدكتور أحمد شعيب إلى أن قرية «الشوبك» الشرقي كان لها نصيبا كبيرا في مشروعات حياة كريمة التي بدأت بمركز الشباب وصولا إلى مجمع الخدمات الذي أحدث نقلة نوعية في حوكمة الخدمات الحكومية المقدمة لأهالي المركز وتيسير الأمور على المواطن وتوفير المواصلات والانتقالات على المواطن، موضحا أنه تم انشاء مجمع خدمي زراعي يتضمن وحدة بيطرية ومركز تجميع ألبان.

توجيهات رئاسية بتطوير الريف المصري

وأكد منسق عام مبادرة حياة كريمة في محافظة الجيزة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتغير جذري في القرى الريفية من خلال تقديم جميع الخدمات التي تحتاج إليها القرى، لافتا إلى ان هناك عدة عوامل يتم الاعتماد عليها خلال تحديد المشروعات المناسبة لكل قرية ومنها مستوى خط الفقر وعدد السكان والخدمات المتوفرة والبنية التحتية ونسبة البطالة، لافتا إلى أن مشروعات المبادرة في محافظة الجيزة تسير بشكل متواصل وتم تسليم مراكز الشباب بنسبة 100%، وتسليم 99% من مشروعات التعليم والمدارس، ووصول نسب تنفيذ مشروعات البنية التحتية إلى 85%، والمجمعات الخدمية بنسبة 96%.