السيطرة على حريق نشب في مخلفات داخل شركة غزل ونسيج حلوان

تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على حريق هائل نشب بمخلفات داخل شركة غزل ونسيج بمدينة حلوان بعد أن دفعت بـ6 سيارات إطفاء، وتبين أن الحريق لم يسفر عن وقع إصابات أو خسائر بشرية.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شركة الغزل والنسيج بمدينة حلوان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين، وجرى فرض كردون أمني للسيطرة على الحريف ووقف امتداده، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

الحماية المدنية تدفع 6 سيارات إطفاء

ودفعت الحماية المدنية فور تلقيها البلاغ بـ6 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق بعد دقائق من اشتعال الحريق قبل امتداده، وتبين أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

وبينت التحريات التي أجراها رجال المباحث أن الحريق أتي على مخلفات كانت موجوده داخل مخازن شركة الغزل والنسيج، ونظرا لسرعة اشتعال الغزل انتشر الحريق داخل الشركة بصورة واسعة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، واخطرت جهات التحقيق التي تتابع سير مجرى التحقيقات في الواقعة.