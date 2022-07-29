إصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالإسماعيلية

أصيب شخصان، اليوم الجمعة، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بمدخل مدينة الإسماعيلية، ونقل المصابان إلى مجمع الإسماعيلية الطبي؛ لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، بتصادم الدراجة رقم 202941 مع دراجة نارية أخرى دون لوحات معدنية في شارع محمد علي، أمام منطقة البنوك.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف، ونقل المصابون إلى مجمع الإسماعيلية الطبي؛ لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية، إنّ الإصابات اختلفت ما بين كسور مختلفة وكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم، وجروح في الرأس والوجه، وأنه جارٍ إجراء الطوارئ اللازمة لهم.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة علي حسن محمد 31 سنة مقيم بقرية السبع آبار الغربية بمركز أبوصوير، وبدوي محمد سليمان 46 سنة، عامل، ومقيم بقرية نفيشة التابعة لمركز الإسماعيلية، وقدّمت الإسعافات اللازمة لهما.

مصرع شخص وإصابة 14 في حوادث بالإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم، 3 حوادث سير مختلفة بينها حادثي سير في مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتوفي فيها شخص.

وأصيب 10 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بينهم 4 من أسرة واحدة جراء تصادم سيارة ملاكي مع دراجتين على طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي، أمام مطار فايد، وانتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث؛ لنقل المصابين.

وأشارت المصادر إلى أن الإصابات اختلفت ما بين كسور مختلفة وكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم، واشتباه كسور في العمود الفقري، وأنه جارٍ تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتعرضت سيارة ميكروباص للتصادم مع سيارة ملاكي قرب مركز ومدينة فايد، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأسفر الحادث عن وفاة شخص في الحادث، وأصيب شخصان آخران ونقلا إلى مستشفى فايد المركزي.