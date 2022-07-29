حياة كريمة بالشرقية.. تطوير شامل لـ41 قرية بالحسينية بـ862 مشروعا خدميا

قال الدكتور أسامة عبد القادر، منسق عام مبادرة حياة كريمة في محافظة الشرقية، إن مشروع الغاز الطبيعي من أهم الخدمات التي تقدمها المبادرة الرئاسية لقرى الريف المصري، لافتا إلى أن مركز الحسينية يضم 41 قرية ضمن مخطط توصيل الغاز للمنازل، مؤكدا أن التنفيذ بدأ بالفعل، وتم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات توصيل، وتسليم 3 مشاريع أخرى للأهالي.

توصيل الغاز الطبيعي لـ41 قرية بالحسينية

أوضح عبد القادر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المبادرة» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه فور انطلاق المبادرة في 2019، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد فريق العمل لقاء مجتمعيا مع الأهالي لحصر الاحتياجات، وتبين ان المشكلة العامة ترتكز على البنية التحتية من مياه شرب وكهرباء وطرق وغاز طبيعي.

وأشار إلى أن المواطن في محافظة الشرقية، شعر بقيمة حياة كريمة، بعد توصيل الغاز الطبيعي لمنزله، وكذلك مياه الشرب الصالحة للاستهلاك الآدمي: «حققنا حالة من الرضا عند الأهالي بشكل غير مسبوق».

862 مشروعا بقطاعات الصرف ومياه الشرب

كشف منسق مبادرة حياة كريمة بالشرقية، أن إجمالي عدد مشروعات حياة كريمة في مركز الحسينية، وصل إلى 862 مشروعا، تتضمن قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب وتبطين الترع والكباري والأبنية التعليمية والمدارس ومراكز الشباب والرياضة والصحة والمجمعات الخدمية والبيطرية والزراعية في القرى، بالإضافة إلى إنشاء وحدات إطفاء في القرى: «المبادرة تعمل على توفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن في القرية، منها خدمات الإنترنت والتليفون، بعد إدخال خطوط الفايبر».

وأكد عبد القادر، أن المرحلة الثانية في المبادرة تتضمن 5 مراكز كبرى، سيبدأ العمل بها قريبا، لافتا إلى أن نسبة إنجاز مشروعات المرحلة الأولى تخطت 60% من إجمالي 862 مشروعا خدميا، وبعض المشروعات تخطت نسبة الإنجاز بها 100% مثل مشروعات مياه الشرب والمشروعات الحكومية التكنولوجية والزراعية.