أول صورة لـ آمال ماهر من بروفات حفلها بالعلمين

حصلت «الوطن» على أول صورة للفنانة آمال ماهر، من داخل بروفات حفلها المرتقب بمدينة العلمين، غدا الجمعة، حيث تُجرى التحضيرات على قدّم وساق، بسبب اشتياقها الكبير للقاء جمهورها على المسرح.

وظهرت آمال ماهر، وسط فرقتها الموسيقية، خلال البروفات، حيث ستُقدم باقة غنائية متنوعة، فضلًا عن غنائها لبعض أغاني ألبومها الجديد لأول مرة.

آمال ماهر: مبسوطة إني هقابل جمهوري في العلمين

كانت آمال ماهر، كشفت تفاصيل حفلها الغنائي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وقالت: «أنا مبسوطة جدًا إني هقابل جمهوري في حفل العلمين الجديدة، وأحب أقولهم إنهم وحشوني جدًا، والحفلة دي بالنسبة لي زي عودة الروح للجسد»، موضحة أنّها ستقدم أغاني جديدة خلال الحفل من ألبومها الجديد.

وأشارت إلى أنها تستعد لطرح ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان «حالة نادرة»، وهو يضم 12 أغنية جديدة، موضحة: «هطرحه قريب لسه الميعاد متحددش بالظبط، لكني هطرحه على شكل أغاني في أوقات مختلفة وليس في وقت واحد».

أسعار حفل آمال ماهر في العلمين

كما تُقدم شركة تذكرتي، هدية لـ10 أشخاص من جمهور حفل آمال ماهر، حيث تمنحهم فرصة لقاءها في حفل العلمين.

وتأتي أسعار تذاكر حفل آمال ماهر، كما يلي:

- التذكرة البلاتينيوم، وسعرها يصل إلى 1500 جنيه.

- التذكرة السيلفر وسعرها يصل إلى 650 جنيهًا.

- التذكرة الجولد وسعرها 1000 جنيه.