كواليس بروفة آمال ماهر النهائية استعدادا لحفل العلمين

تجري الفنانة آمال ماهر، حاليا، البروفة الجنرال والنهائية، لحفلها المنتظر غدا، في مدينة العلمين الجديدة، في أول ظهور لها بعد غياب طويل.

آمال ماهر ستشدو في الحفل بـ طوبة فوق طوبة

علمت «الوطن»، أن آمال ماهر، كانت أجرت بروفة أولى، أثناء تواجدها في القاهرة أمس، واليوم تجر البروفة الثانية والنهائية للحفل المنتظر.

من المقرر أن تشدو آمال في حفل الغد، بعدد من أغنياتها القديمة والتراثية، منها طوبة فوق طوبة، التي تدربت عليها أكثر من مرة، بالإضافة إلى أغنيات ألبوماتها الماضية «أعرف منين، سكة السلامة، وأصل الإحساس».

كما أنها ستشدو خلال الحفل بأغنيتين جديدتين من ألبومها الجديد، المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.

آمال ماهر تطرح أغنيتين من ألبومها الجديد

أشارت آمال فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» منذ أيام، إلى أنها تستعد لطرح ألبومها الجديد، الذي يحمل عنوان «حالة نادرة»، وهو يضم 12 أغنية جديدة، موضحة: «هطرحه قريب لسه الميعاد متحددش بالظبط، لكني هطرحه على شكل أغاني في أوقات مختلفة وليس في وقت واحد».

تُقدم شركة تذكرتي، هدية لـ10 أشخاص من جمهور حفل آمال ماهر، حيث تمنحهم فرصة لقاءها في حفل العلمين.

وتأتي أسعار تذاكر حفل آمال ماهر، كما يلي:

- التذكرة البلاتينيوم، وسعرها يصل إلى 1500 جنيه.

- التذكرة السيلفر وسعرها يصل إلى 650 جنيهًا.

- التذكرة الجولد وسعرها 1000 جنيه.

يذكر أن آخر حفلات آمال ماهر الغنائية، كان أقيم في وقت جائحة كورونا أمام الأهرامات.