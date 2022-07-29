ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد جلسته الثالثة غدا

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الثالث، غدا السبت الموافق 30 يوليو الجاري، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهراً.

الصياغة النهائية للائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء

ومن المقرر أن يناقش المجلس، ما انتهت إليه اللجنتان المُشكّلتان من أعضائه، بخصوص اقتراحاتهم للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي، وفي ضوء هذا سينهي مجلس أمناء الحوار الوطني الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.

إخطار وسائل الإعلام بالقرارات عقب الجلسة

أضاف «رشوان»: «وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني».