فتاة تنهي حياتها في السلام بحبة الغلال.. وأسرتها: مرت بأزمة نفسية

أنهت فتاة في العقد الثاني من عمرها حياتها إثر مرورها بحالة نفسية سيئة بمنزل أسرتها الكائن بمدينة السلام، وتبين أن الفتاة تخلصت من حياتها بتناولها حبة غلال سامة تسبب في وفاتها.

بداية البلاغ

كان قسم شرطة السلام قد تلقى إخطاراً من أحد المستشفيات الكائنة بدائرة القسم يفيد بوصول جثمان فتاة، توفيت إثر تناولها حبة الغلال السامة، وبالانتقال تبين صدق البلاغ.

وبعمل التحريات اللازمة وبسؤال أسرة الفتاة قرروا بتناولها حبة الغلال داخل غرفتها نظراً لكونها تمر بحالة نفسية سيئة دفعتها للتخلص من حياتها ونفوا وجود أي شبهة جنائية حيال وقوع الحادث.

تشريح الجثمان

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة والتي أمرت بنقل جثمان الفتاة إلى مشرحة زينهم وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثمان الفتاة وإعداد تقرير وافٍ بحالة الفتاة، كما استدعت عددا من أسرتها لسماع أقوالهم بشأن نبأ وفاتها، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها وسرعة استكمال تحرياتها للوقوف على أسباب الواقعة وكشف ملابساتها وظروف حدوثها، وموافاة جهات التحقيق بالمستجدات وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.

تحذير من الانتحار

وتحذر «الوطن» بشأن الإقدام على الانتحار، في إطار ما نشره مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن الانتحار ومن يقدمون على إنهاء حياتهم ظنًا منهم بأنه الراحة الأبدية من مشاكلهم، قائلا إن طلب الرّاحة في الانتحار وهمّ، وأن ترسيخ الإيمان، والحوار أهم أساليب العلاج، مشيرا إلى أن الإسلام جعل حفظ النفس مقصدًا من أَولى وأعلى مقاصده.