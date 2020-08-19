عاجل.. إصابة رئيس مصلحة الطب الشرعي بكورونا وإيداعه الرعاية المركزة

كشف مصدر بالطب الشرعي، أنَّ الدكتور أيمن حسان، المنتدب لرئاسة مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، نُقل إلى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، بعد تدهور حالته الصحية في أثناء تواجده في فترة العزل المنزلي نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر أنَّ "كبير الأطباء الشرعيين أُصيب قبل عدة أيام بكورونا ودخل العزل المنزلي، ومنذ يومين تدهورت حالته الصحية ونُقل على أثرها إلى الرعاية المركزة".

يُذكر أنَّ المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، أصدَر قرارًا في 19 أغسطس من العام الماضي بتعيين الدكتور أيمن حسان مدير عام دار التشريح، كبيرًا للأطباء الشرعيين ورئيسًا لمصلحة الطب الشرعي، خلفًا للدكتورة سعاد عبدالغفار بعد بلوغها سن المعاش، وانتهاء مدة التجديد لها.