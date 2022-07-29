مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث جنوب البحر الأحمر

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بإصابات متفرقة مساء اليوم الجمعة في انقلاب سيارة جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الشلاتين المركزي جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بحادث انقلاب سيارة جنوب محافظة البحر الأحمر وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف وتم الدفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة بين خفيفة ومتوسطة وخطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى الشلاتين المركزي وجار المتابعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإزالة أثار الحادث.

حوادث متفرقة في البحر الأحمر

وشهدت محافظة البحر الأحمر عددا من حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية في طرق رأس غارب الغردقة وسفاجا قنا والقصير مرسي جنوب محافظة البحر الأحمر، أودت بحياة ثلاثة أشخاص وإصابة 24 آخرين، وتراوحت الإصابات بين خفيفة ومتوسطة وخطيرة، وتم استدعاء أكثر من سيارة اسعاف و تم نقلهم إلى مستشفيات رأس غارب والغردقة والشلاتين المركزي، وتم إيداع الجثث مشرحة المستشفيات وتم تحرير عدد من المحاضر وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.